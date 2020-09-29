شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..المقاولون العرب يبحث عن نغمة الانتصارات أمام نادى مصر بالجبل الاخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون العرب نظيره نادى مصر في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 7 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات في ظل النتائج المتراجعة لذئاب الجبل في الأسابيع الأخيرة للمسابقة فيما يسعى طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر للتمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار بعدما بات المرشح الثانى للعودة للمظاليم.

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ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام نادى مصر مكون من :" محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أمير عابد، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، طاهر محمد طاهر، شكرى نجيب، محمد عصام، محمد سالم"

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاولون العرب مكون من :"عصام ثروت - علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا - إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال - مصطفى سلطان – كليف نياكيا".