رياضة | الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الزمالك حسم موقفه بشكل رسمي من التعاقد مع الكونغولي بن مالانجو نجم الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر مجلس إدارة الزمالك رفض فكرة التعاقد مع بن مالانجو بعد ترشيحه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.

ويرى مسئولو الزمالك أن النجم الكونغولي لا يتناسب مع طريقة لعب الفريق بالإضافة إلى الأزمات بين مازيمبي وفريقه الحالي الرجاء المغربي لأسباب مادية ليستقر مجلس إدارة القلعة البيضاء على صرف النظر عن الصفقة.