رياضة | الكشف عن مدة غياب كروس مع ريال مدريد للإصابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب كروس مع ريال مدريد للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل إصابة نجم الفريق الألماني توني كروس نجم خط وسط الملكي والتي تعرض لها أثناء مواجهة ريال بيتيس في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وأفاد الملكي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بأن كروس خضع للفحوصات الطبية والتي أثبتت أنه يعاني من إصابة عضلية في الألوية اليسرى الوسطى.

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وأوضح البيان أن الملكي يترقب تطورات إصابة كروس وسيستمر في تقييم حالة النجم الألماني في الأيام المقبلة دون الكشف عن مدة غيابه.

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة كوبي الإسبانية أن كروس سيغيب عن مباريات ريال مدريد لفترة تترواح ما بين 10 أيام إلى 15 يوم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يفتقد الملكي خدمات كروس في مواجهتي بلد الوليد وليفانتي بالإضافة إلى احتمالية غيابه عن المشاركة رفقة منتخب بلاده ألمانيا أمام تركيا في مباراة ودية وأمام أوكرانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.