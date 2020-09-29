شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو حسم صفقة انتقال لاعب وسط مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب فريق لاتسيو الإيطالي من حسم صفقة انتقال أندرياس بيريرا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري الذي أوشك على الغلق في الخامس من أكتوبر المقبل. ووفقا لموقع «ذا صن»، فأن لاعب اليونايتد حسم كافة أموره المالية مع فريقه الحالي قبل الرحيل لصفوف لاتسيو الإيطالي نهاية الأسبوع الجاري لتدعيم وسط ملعب الفريق الإيطالي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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