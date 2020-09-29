شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصلح.. «هيما» لرضا عبدالعال: «بحبك وبساندك».. والأخير «حصل خير» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تم الصلح بين الكابتن رضا عبدالعال، المدير الفني لنادي طنطا، وإبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق والأهلي والزمالك والإسماعيلي، بعد مشادات حدثت بينهما ظهر اليوم.
وشن إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك السابق، هجوماً عنيفاً على رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا، على خلفية رد الأخير على انتقاد إبراهيم سعيد له خلال الأيام الماضية.
وتم الصلح وتسجيل الفيديو برعاية الإعلامي إسلام صادق، وإيهاب جلال منتج برنامج «البريمو» الذي كان يستضيف الثنائي في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء.
وأكد إبراهيم سعيد خلال الفيديو على حبه ودعمه الدائم للكابتن رضا عبدالعال، في المقابل قابل الكابتن رضا عبدالعال اعتذار إبراهيم سعيد له بالدعابة، حيث قام إبراهيم بتقبيل رأس عبدالعال، وهو ما رفضه الأخير وطالب إبراهيم بتقبيل يده، وسط ضحكات من تواجد داخل الاستوديو.
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