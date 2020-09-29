شكرا لقرائتكم خبر عن بولونيا يحصد أول 3 نقاط في الكالتشيو برباعية في شباك بارما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق بولونيا ضيفه بارما برباعية لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدروي الإيطالي. بهذا الفوز حصد بولونيا أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، متقدما للمركز التاسع، فيما تجمد بارما في المركز التاسع عشر قبل الأخير بدون رصيد.
وانتهى الشوط الأول بتقدم بولونيا بهدفين بأقدام روبرتو سوريانو في الدقيقتين 16 و30، وفي الشوط الثاني، سجل أندرياس سكوف أولسن الهدف الثالث لبولونيا لكن هيرناني أزيفيدو جونيور رد بهدف لبارما في الدقيقة 67، واستغل بولونيا النقص العددي في صفوف الضيف، ورد بهدف رابع، حمل توقيع رودريجو بالاسيو في الوقت بدل الضائع.
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