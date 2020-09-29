شكرا لقرائتكم الترسانة تطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام الأهلى في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شاكر عبد الفتاح المدير الفنى للترسانة، أن مسئولى ناديه تقدموا بطلب رسمى لمجلس إدارة اتحاد الكرة يطالبون فيه بتأجيل مباراتهم المنتظرة أمام الأهلى فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بسبب حالة الإجهاد والإصابات التى ضربت الشواكيش خلال الفترة الماضية، بعدما خاضوا مباراتين فى دورى القسم الثانى .

وتأكد هبوط الترسانة لدورى القسم الثالث بعد التعادل المخيب للآمال فى لقائهم الأخير أمام الزرقا على ملعب حسن الشاذلى بميت عقبة، وتوقف رصيدهم عند 16 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة .

وأضاف المدير الفنى للترسانة فى تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على أون سبورت 2 للإعلامى إبراهيم فايق، أنه فى حالة رفض مسئولى الجبلاية تأجيل المباراة فإنه سيكون مجبرا على خوض اللقاء بعدد من اللاعبين الناشئين وشباب النادى فى إطار حرصه على الحفاظ على كبرياء الشواكيش .