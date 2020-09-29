ملخص مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي “كلوب يُدمر خطة آرتيتا الانتحارية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة قمة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الأسبوع بين ليفربول وارسنال، ضمن مباريات اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ 3 من المسابقة الأقوى والأغلى في العالم.

حل ارسنال ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد روود، بعد 29 يومًا من مواجهة درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، التي شهدت فوز المدفعجية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية ، وأذيعت في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما نقل هذا اللقاء كذلك على قناة سكاي سبورتس البريطانية، وقناة سبورت تي في 2 البرتغالية، وقناة بي إن سبورتس الإنجليزية 11، بالإضافة لقناة كانال بلوس الفرنسية، وقناة سكاي إيطاليا.

وسعى رفاق النجم المصري “محمد صلاح” لإنهاء تفوق ارسنال عليهم خلال هذه المباراة، فقبل فوزه عليهم في مباراة درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم (الدرع الخيرية) كان قد هزمهم بنتيجة 1/2 في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الموسم الماضي.

ونجح ليفربول في قلب تأخره بهدف سجله لاكازيت في الدقيقة 25 للفوز بنتيجة 1/3، بعد استغلاله للهفوات الدفاعية القاتلة من الثلاثي “هولدينج ودافيد لويز وتيرني”.

وتسبب تيرني في الهدف الأول عندما فشل في قطع الكرة من محمد صلاح على الرواق الأيمن، ليمر النجم المصري ويسدد ليتصدى لينو وترتد إلى ساديو ماني الذي تابعها في الشباك.

وفي لعبة الهدف الثاني هرب “روبرتسون” من هيكتور بييرين وهولدينج داخل منطقة جزاء آرسنال ليتابع عرضية ألكسندر آرنولد التي عبرت من دافيد لويز بشكل غريب، ليتسلم الكرة ويسدد في الشباك، وينهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين لهدف.

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وعلى مدار الشوط الثاني، أصر مدرب آرسنال “آرتيتا” على المواصلة بخطته الانتحارية 3-4-3، ما تسبب في المزيد من الفرص السانحة للتسجيل أمام ليفربول.

وكاد ليفربول يسجل عن طريق ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أضاف المهاجم البرتغالي “جوتا” – القادم في الميركاتو الصيفي الحالي من ولفرهامبتون – الهدف الثالث بتصويبة جميلة بعد استغلاله لتشتيت رأسي خاطيء من دافيد لويز لكرة عرضية من آرنولد.

وشارك جوتا كبديل خلال الشوط الثاني من المباراة، وتسلم رأسية دافيد لويز على خط الـ 18 في الدقيقة 88 ليسدد على يمين لينو.

وبهذه النتيجة صعد ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات بالتساوي في نفس عدد النقاط مع ليستر سيتي.

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ليفربول 1/3 آرسنال

???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول – إنجلترا)

???? الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة 3)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر..

????????‍???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر”

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???? مباراة كبيرة وقمة حقيقية بسبب تألق ليفربول وآرسنال في مستهل المشوار.. الفائز منهما سيدخل في منافسة على الصدارة مع ليستر سيتي.

???????? ???????? كل التوفيق للثنائي المصري “محمد صلاح ومحمد النني” مع ليفربول وآرسنال اليوم.

???? غيابات ليفربول اليوم : هندرسون وماتيب وتشامبرلين، ومن المحتمل غياب تياجو ألكانتارا وأليسون بيكر وجيمس ميلنر.

: هندرسون وماتيب وتشامبرلين، ومن المحتمل غياب تياجو ألكانتارا وأليسون بيكر وجيمس ميلنر. ???? غيابات آرسنال اليوم : شامبيرز ومارتينيلي وموستافي وسميث روي، ومن المحتمل غياب كل من سواريس وسوكراتيس وتيرني.

: شامبيرز ومارتينيلي وموستافي وسميث روي، ومن المحتمل غياب كل من سواريس وسوكراتيس وتيرني. تشكيلة ليفربول الآساسية : أليسون بيكر – روبرتسون – فان دايك – جوميز – أرنولد – فابينيو – نابي كيتا – فينالدو – محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو

: أليسون بيكر – روبرتسون – فان دايك – جوميز – أرنولد – فابينيو – نابي كيتا – فينالدو – محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو تشكيلة آرسنال الأساسية : لينو – دافيد لويز – كيران تيرني – روب هولدينج – هيكتور بيريين – محمد النني – جرانيت شاكا – ماتلاند نيلس – أوباميانج – لاكازيت – ويليان

: لينو – دافيد لويز – كيران تيرني – روب هولدينج – هيكتور بيريين – محمد النني – جرانيت شاكا – ماتلاند نيلس – أوباميانج – لاكازيت – ويليان الشوط الأول

يدير اللقاء الحكم باوسون

1″ صافرة بداية المباراة

3″ بطاقة صفراء للاعب ليفربول ساديو ماني

10″ سيطرة ميدانية تامة لليفربول في مستهل المشوار ..استحواذ وصل لـ 63٪ !!

13″ آرسنال مُركز على الهجمات المرتدة.. بينما ليفربول يلعب كرة سريعة وتمريرات قصيرة جميلة ومنضبطة من قدم لقدم..مع صعود مستمر لروبرتسون وآرنولد لأداء الدور الهجومي.

15″ أووووووووووووووه…أخطر فرصة في بداية الشوط الأول، عرضية من آرنولد في ارتفاع قاتل، تصل إلى ساديو ماني الذي حولها بباطن القدم اليمنى من لمسة واحدة، لكن ردة فعل مذهلة من لينو الذي أبعد الكرة ببراعة..لترتد دون متابعة من أحد لاعبي ليفربول وتضيع..

25″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول …على عكس سير المباراة، آرسنال يتقدم بالهدف الأول عن طريق “ألكسندر لاكازيت” بعد استغلاله لهفوة فادحة من آندرو روبرتسون..

…على عكس سير المباراة، آرسنال يتقدم بالهدف الأول عن طريق “ألكسندر لاكازيت” بعد استغلاله لهفوة فادحة من آندرو روبرتسون.. 26″ مايتلاند نيلس في هجمة مرتدة من جهة ألكسندر آرنولد يتوغل ويمرر عرضية داخل منطقة الجزاء يخطيء روبرتسون تقديرها بتمريرها إلى ألكسندر لاكازيت الذي سددها على يمين أليسون بيكر في المرمى.. هدف غير مستحق للمدفعجية بعد بداية كارثية لهم في الشوط الأول.

26″ لاكازيت كان في موضع تسلل ، لكن لا يمكن احتسابها لأن الكرة جاءته من الخصم.

28″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول …ساديو ماني يعدل النتيجة لليفربول بمتابعة مثالية لتصويبة محمد صلاح التي ارتدت من يد الحارس لينو ..

…ساديو ماني يعدل النتيجة لليفربول بمتابعة مثالية لتصويبة محمد صلاح التي ارتدت من يد الحارس لينو .. 29″ في الإعادة..محمد صلاح مر بسرعة عالية جدًا من على الرواق الأيمن بعد هروبه من كيران تيرني ليتوغل داخل المنطقة ويسدد بقوة ويتصدى “لينو” لتسقط وتجد ماني المتابع.

30″ ليفربول يسعى لتسجيل الهدف الثاني في هذه الأثناء.. يضغط بقوة من اليمين واليسار..

32″ الجهة اليسرى لآرسنال المواجهة لمحمد صلاح.. ضعيفة وهشة جدًا ويسهل اختراقها..

34″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول …الاسكتلندي آندرو روبرتسون يعوض الهفوة ويسجل هدف التقدم لليفربول بمُتابعة جميلة لعرضية أرسلها ألكسندر آرنولد من الجهة اليمنى نحو ساديو ماني، مرت من فوق الرؤوس لتجد روبرتسون الذي تسلم على فخذه ثم سدد من فوق الحارس لينو لحظة تقدمه من مرماه…

…الاسكتلندي آندرو روبرتسون يعوض الهفوة ويسجل هدف التقدم لليفربول بمُتابعة جميلة لعرضية أرسلها ألكسندر آرنولد من الجهة اليمنى نحو ساديو ماني، مرت من فوق الرؤوس لتجد روبرتسون الذي تسلم على فخذه ثم سدد من فوق الحارس لينو لحظة تقدمه من مرماه… 45″ نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1/2.. تقدم مستحق .. آرسنال لم يقدم أي شيء.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..ولا تغييرات في كلا الفريقين..

49″ بطاقة صفراء لظهير ليفربول ألكسندر آرنولد..

50″ خطة آرسنال لا تزال كما هي، آرتيتا لا يريد تغيير التكتيك، 3-4-3 خطة مميتة دفاعيًا للفريق، سيئة سيئة، ولا تساعد الفريق في النواحي الهجومية أيضًا في ظل تألق روبرتسون وآرنولد.

54″ أوووووووووووووووه…كيف ضااااااعت؟؟؟؟ هدف ثالث يضيع على ليفربول، ساديو ماني يتبادل الكرة مع فيرمينو “وان تو” ويسدد بغرابة جوار القائم الأيمن.

60″ ???? أول تغيير لآرسنال بنزول “داني سيبايوس” بدلاً من جرانيت شاكا.

62″ بوووووووووووووووم…تصويبة صاروخية من فيرجيل فان دايك، أطلقها من حوالي 30 ياردة، يتصدى لها لينو ببراعة.

64″ أوووووووووووووه..إنفراااااااد صريح لآرسنال يهدره لاكازيت بغراااااابة.. حصل على تمريرة من سيبايوس في العمق الدفاعي ليصبح في مواجهة مباشرة مع أليسون الذي خرج من مرماه في توقيت مثالي وأبعد التسديدة بيده اليمنى..

68″ بطاقة صفراء للاعب آرسنال هيكتور بيريين..

68″ ???? تغيير جديد في صفوف آرسنال بنزول “نيكولاس بيبي” بدلاً من ويليان..

69″ بهذا الشكل لن يغير آرسنال أسلوب لعبه من 3-4-3 إلى 4-4-3.. نزول بيبي لم يغير أي شيء.. آرسنال مستمر في كشف خط ظهره أمام ليفربول.

72″ بطاقة صفراء لداني سيبايوس..

73″ ???? تغيير ثالث في صفوف آرسنال بنزول “نيكيتا” بدلاً من ألكسندر لاكازيت المخيب للآمال اليوم..

79″ ???? كلوب يبدأ تغييراته بإشراك جيمس ميلنر بدلاً من نابي كيتا ..

80″ ???? الوافد الجديد “جوتا” يشارك بدلاً من ساديو ماني في تشكيلة ليفربول…

88″ جوووووووووووووووووووووول …الهدف الثالث لليفربول عن طريق “جوتا” القادم في الميركاتو الصيفي من ولفرهامبتون.

…الهدف الثالث لليفربول عن طريق “جوتا” القادم في الميركاتو الصيفي من ولفرهامبتون. 88″ هفوة كارثية من دافيد لويز في تشتيت عرضية ألكسندر آرنولد، لتجد جوتا على خط الـ 18، ليتسلم البرتغالي الكرة ويطلق تصويبة ذكية على أقصى يمين لينو الذي لم يحرك لها ساكنًا بسبب الزحام الكبير الذي كان أمامه.