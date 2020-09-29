رياضة | بمشاركة صلاح والنني.. ليفربول يقهر آرسنال بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بمشاركة صلاح والنني.. ليفربول يقهر آرسنال بالثلاثة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوزًا مثيرًا وغاليًا، على حساب ضيفه آرسنال، بثلاثة أهداف هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :-

أليسون- أرنولد- جوميز- فان دايك- روبرتسون- فابينيو- فينالدوم- كيتا- ماني- صلاح- فيرمينو.

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فيما بدأ آرسنال بقيادة مدربه آرتيتا المباراة بتشكيل جاء كالتالي :-

لينو- هولدنج- لويز- تيرني- بيليرين- النني- تشاكا- مايتلاند نايلز- ويليان- لاكازيت- أوباميانج.

كان الجانزر الباديء بالتسجيل عبر نجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وعادل السنغالي ساديو ماني النتيجة لصالح الريدز في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من الدولي المصري محمد صلاح، وقبل نهاية النصف الأول من المباراة بـ11 دقيقة فقط أحرز الأسكتلندي أندرو روبرتسون الهدف الثاني لليفربول.