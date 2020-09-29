رياضة | روبيرتسون يكسر رقم أرنولد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر روبيرتسون يكسر رقم أرنولد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الاسكتلندي اندي روبرتسون الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي من تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك نادي أرسنال في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات أن روبرتسون سجل وصنع أهداف في سبعة مباريات من آخر 8 لقاءات لفريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل ثنائية ومرر 5 تمريرات حاسمة.

ولم يخفق الأسكتلندي في المساهمة في إحراز الأهداف سوى في مباراة تشيلسي في الجولة الماضية.

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وأضافت الشبكة، أن روبرتسون ساهم بشكل مباشر في تسجيل 33 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ مباراته الأولى مع ليفربول في المسابقة في أغسطس/ آب 2017 (4 أهداف و29 تمريرة حاسمة).

وهذا هو أعلى عدد من الأهداف التي يساهم فيها مدافع واحد في المسابقة خلال الفترة ذاتها، ليتفوق روبرتسون على زميله ترينت ألكسندر أرنولد الذي ساهم في تسجيل 32 هدفا.