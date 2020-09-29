شكرا لقرائتكم آس الإسبانية: مصطفى محمد على رادار رايو فايكانو وإلتشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت صحيفة "آس" الاسبانية، عن دخول مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك، ضمن دائرة اهتمامات الثنائى رايو فايكانو وإلتشى اللذان يلعبان فى مسابقة الدورى الاسبانى "لا ليجا".

وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم الزمالك صرح برغبته فى الرحيل، وقالت الصحيفة أن رايو فايكانو يعمل على حسم ثلاث صفقات قبل أسبوع على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية وهي: ظهير أيسر، جناح ومهاجم صريح، وقد وضع فى خطته التعاقد مع مصطفى محمد لدعم مركز المهاجم الصريح، مؤكدةً أن فكرة اللعب فى إسبانيا تثير اهتمام اللاعب الشاب.

وأبرزت الصحيفة ما قدمه مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عاما بعد تسجيله أربعة أهداف ليصبح هدافا للبطولة التى تُوج بها منتخب مصر الأولمبي.

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كما أشارت الصحيفة إلى أن رايو فايكانو ليس لديه أزمة فى ضم لاعبين أجانب، فالنادى لديه مركز شاغر فيما يتعلق بعدد اللاعبين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث من الممكن أن يكون مكان مهاجم المنتخب الأولمبي.

كانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة العديد من أندية أوروبا فى التعاقد مع مصطفى محمد على غرار كبار الدورى التركى فنربخشة وجالطة سراي.