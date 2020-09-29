شكرا لقرائتكم محمد فاروق: على معلول رفض عرضا مُغريا من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد فاروق، عن رفض الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، عرض مالى مُغرى من جانب نادى بيراميدز للإنضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "على معلول من أفضل اللاعبين المحترفين الذين لعبوا فى النادى الأهلي، وبيراميدز عرض عليه مبلغ كبير للتعاقد معه ولكن التونسى رفض هذا العرض لرغبته فى الاستمرار مع القلعة الحمراء".

تلقى على معلول عرضاً للمرة الثانية من نادى بيراميدز للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل عن طريق أحد لاعبى الأهلى السابقين، الذين تم الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى بيراميدز مؤخراً بعد انتهاء علاقته بالأهلى.

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وفى هذا الشأن علم "الخليج 365" أن إدارة بيراميدز جددت مفاوضاتها مع الدولى التونسى للتعاقد معه فى الموسم المقبل باعتباره أفضل لاعب فى الدورى المصرى هذا الموسم تقريبا.

وقال مصدر إن إدارة بيراميدز جددت رغبتها منذ أيام قليلة لضم معلول بعدما فشلت المحاولات السابقة التى أجرتها لضم الدولى التونسى، رغم أن العرض كان مُغريا للغاية ووصل لـ2 مليون دولار سنوياً أى ضعف ما يتقاضاه اللاعب فى الاهلي.

وأوضح المصدر أن أحد اللاعبين الكبار فى الأهلى الذين رحلوا عن القلعة الحمراء مؤخراً قاد محاولات بيراميدز مع معلول، مُستغلاً علاقته القوية بالدولى التونسى خاصة وأن هذا اللاعب كان سبباً فى رحيل لاعب آخر مهم وشاب فى الأهلى لبيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن معلول جدد رفضه لعرض بيراميدز وأكد أنه يحترم تعاقده مع الأهلى الذى مازال مُستمر فيه موسمين، مُشيراً إلى اللاعب السابق فى الأهلى الذى حاول استقطاب على معلول يواجه أزمة من جانب جماهير الأهلى بسبب هجومها ضده على خلفية تصرفاته الأخيرة التى كانت سبباً فى خروجه من الأهلى عبر "الباب الضيّق".