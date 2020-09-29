ماينتس الألماني يقيل مدربه بييرلورتسر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ماينتس الاثنين إقالة مدربه أخيم بييرلورتسر من منصبه بعد خسارة الفريق في المرحلتين الأوليين من الدوري الألماني لكرة القدم. ودفع بييرلورتسر الذي استلم الإدارة الفنية للفريق في نوفمبر الماضي، وأنقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية بقيادته إلى المركز الثالث عشر، ثمن الخسارة المذلة على أرضه أمام شتوتغارت العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء 1-4 السبت. وقال المدير الرياضي لماينتس روفن شرويدر في بيان: «الوقت الذي أمضيناه معاً تميَّز بمعركة ناجحة لتفادي الهبوط وظروف العمل أصبحت صعبة بسبب وباء فيروس كورونا الجديد. يستحق أخيم بييرلورتسر احترامنا لعمله وموقفه في هذا الوقت العصيب بالنسبة لنا جميعاً». وأضاف: «سيتم تدريب الفريق حتى إشعار آخر» من قبل مساعد المدرب الحالي يان موريتس ليخته. وبات بييرلورتسر ثاني مدرب يقال من منصبه في غضون أيام قليلة في البوندسليجا بعد مدرب شالكه دافيد فاغنر.