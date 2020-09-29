جون كاتلين يتوج ببطولة آيرلندا المفتوحة للجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف الأمريكي جون كاتلين لقبه الثاني في مشوار الجولة الأوروبية للجولف عندما تُوج بكأس بطولة آيرلندا المفتوحة للجولف 2020، التي رعتها سوق دبي الحرة للسنة السادسة على التوالي، واختتمت منافساتها الأحد على مضمار نادي جالجورم كاسل للجولف في مقاطعة بوليمينا شمالي آيرلندا. وتصدر كاتلين، الذي وضعه فوزه الأخير ضمن المصنفين العشرين الأوائل في جولة السباق إلى دبي، الترتيب العام للنقاط برصيد 335 نقطة، إثر إحرازه نتيجة إجمالية في جولات الحدث الأربع -10 ضربات عن العدد المحدد، حيث فاز بالجولة الرابعة والختامية للبطولة بواقع 64 ضربة، وأحرز المصنف 84 عالمياً لقبه الثاني في بطولات الجولة الأوروبية بعد تتويجه مطلع سبتمبر الحالي ببطولة أندلسيا ماسترز في إسبانيا عقب تجاوزه تحدي مارتين كايمار، المصنف الأول عالمياً سابقاً. وحل البريطاني آرون راي في المركز الثاني برصيد 222 نقطة (-8)، بينما ذهب المركز الثالث مناصفة بين الأسترالي موفريك أنتكليف والتايلاندي جاز جينواتنانوند برصيد 112.5 لكل منهما (-7). وقال كاتلين: «يصعب علي وصف شعوري الآن، بعد أن توَجَت هذه اللحظة سنوات عديدة من العمل الجاد، كان هدفي الفوز مجدداً مطلع هذا الأسبوع، وشعوري رائع بعد هذا الإنجاز». وهنأ كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، جون كاتلين بالفوز قائلاً: «بالرغم من إقامة هذه البطولة خلف أبواب مغلقة بسبب الإجراءات االاحترازية التي فرضها كوفيد-19، تابعنا على المضمار بطولة حماسية ورائعة، ونحن سعداء بعودة منافسات الجولف، وأشكر اللاعبين المشاركين على أدائهم، وكذلك القائمين على مشوار الجولة الأوروبية وفريق عمل مضمار نادي جالجورم كاسل للجولف، كانت سنة مليئة بالتحديات للجميع، ويسعدنا أن نواصل رعايتنا لبطولة آيرلندا المفتوحة للجولف رغم هذه التحديات، إذ تعزز رعايتنا للحدث اسم سوق دبي الحرة بين شريحة واسعة من مشاهدي القنوات التلفزيونية، وترسخ مكانة دبي وانفتاحها على عالم الأعمال».