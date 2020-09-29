شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة «لمس اليد» تثير الجدل في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أثارت لائحة «لمس الكرة باليد» الجديدة الجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حولت قرار الحكم بمنح ركلات الترجيح معادل لقرار منح الركلات الركنية. ووفق اللائحة الجديدة كل لمسة للكرة ليد اللاعب فوق مستوى الكتف تعتبر لمسة يد، كما حصل مع لاعب توتنهام إيريك داير في مباراة التعادل أمام نيوكاسل 1-1 الأحد، ومدافع كريستال بالاس جويل وارد أمام إيفرتون السبت. وكان من المقرر تطبيق اللائحة مع تقنية الفار الموسم الماضي لكن تم تأجيل تطبيقها لهذا الموسم لتقليل الفوضى. وطبق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذه اللائحة في مونديال روسيا 2018 ويتذكر الجمهور كيف عوقب إيفان بيرزيتش لاعب كرواتيا في النهائي أمام فرنسا وسجلت ركلات الترجيح رقماً قياسياً في المونديال(29 ) الكثير منها بسبب لمسة اليد، ويستطيع الحكم مناورة اللائحة بمعاقبة أي لاعب يضع ذراعه في غير مكانها الطبيعي إلا أن ذلك مستبعد لأن القائمين على اللعبة يخافون من انتقادات الأندية في حال تمت معاقبة حالة ونجاة حالة أخرى، واللائحة بغيضة لدى الحكام واللاعبين على حد سواء ويعتقد الكثير من حكام المباريات بأنها قاسية على المدافعين وتجرد الحكام من «الرحمة» لكنهم مجبرون على تطبيقها لأن هناك مراجعة من قبل مرؤوسيهم بعد كل مباراة، وفي حال لم يطبقوا اللائحة يواجهون خطر دفع غرامة من رواتبهم أو استبعادهم من تحكيم المباراة المقبلة. مورينيو مدرب توتنهام رفض انتقاد ما وصفته الصحافة البريطانية بـ«كوميديا» اللائحة والتي حرمت فريقه من الفوز على نيوكاسل في الوقت القاتل، وقال مورينيو بعد المباراة:«نعرف أن مرمى توتنهام لا يمكن المساس به، حاولنا إبعاد مهاجمي نيوكاسل ثم حدثت حادثة خسرنا فيها نقطتين، لن أعلق عليها لكنني في حال أردت التبرع للخير لن أعطي اتحاد الكرة المال». ولم يستطع مورينيو كبت مشاعره، تجاه منح فريقه السابق مانشستر يونايتد ركلة جزاء بعد انتهاء مباراته أمام برايتون مؤخراً، وقال البرتغالي بعد طرد حارسه نونو سانتوس بسبب اعتراضه على الحكم:«الشيء الوحيد الذي أعرفه أنني أكثر خبرة من نونو سانتوس وتركت الملعب بعد صافرة الحكم وتوجهت للنفق، أعرف أن بعض مباريات بعض الأندية لا تنتهي بالصافرة ومن الممكن أن يحدث لاحقاً شيء مهم لكن معنا عرفت أن المباراة انتهت بصافرة الحكم». ومنح الحكم بيتر بانكس ركلة جزاء لنيوكاسل بعد طلب قسم الفار مراجعة الحادثة واندفع مورينيو باتجاه النفق بعد تسجيل ويلسن هدف نيوكاسل. وشارك بروس مدرب نيوكاسل غريمه مورينيو بالتذمر من اللائحة وقال:«الفار ولائحة لمس الكرة باليد هراء هذا العام، ربما علينا التكاتف جميعا لمنعها لأنها تدمر المشهد، وكان من الممكن جدا أن نكون الطرف المتضرر منها، كلنا نعلم لوائح لمس اليد منذ 100 عام ونعرف متى يتعمد اللاعب لمس الكرة من عدمه وأعتقد أن داير لم يكن أصلا ينظر للكرة، من المفترض أن أكون سعيداً لمنحنا ركلة جزاء لكني أعرف أن هذا خطأ، وأن هذه اللائحة ستعضني مستقبلاً، لو كنت مكان مورينيو لشعرت أيضاً بالحنق لكن الحكم نفذ ما في القانون». انتقادات واسعة انتقد جيمي كاراجر محلل سكاي اللائحة ووصفها بـ«المدمرة للكرة وللجميع» كما فعل جاري لينيكر الذي غرد:«أعيدوا لنا كرتنا رجاء، الفار حرمنا متعة الكرة». أما الحكم مارك كلاتنبرج فقد شن هجوماً لاذعاً على مجلس رابطة كرة القدم الدولي (ايفاب) الذي سن هذه اللائحة وقال:«ايفاب هو المسؤول عن الفوضى التي نحن فيها وهم يجتمعون في زيوريخ، اكتبوا لهم وأوقفوا هذه المهزلة، لسنا مجبرين على تقبلها». وكان مايك رايلي رئيس رابطة الحكام الإنجليز قال في معرض تعليقه على اللائحة الجديدة في 2019:«لا نريد أن نرى ثقافة جديدة تجعل المدافعين في منطقة الجزاء يربطون أيديهم خلفهم أو تجعل المهاجمين يتعمدون التسديد على أيدي لاعبي الخصم كي يحصلوا على ركلة جزاء» لكن ما قاله رايلي تحول لواقع مثير للجدل وأصبحت ركلات الجزاء رخيصة وفي متناول الجميع.