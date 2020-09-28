الامارات | الشارقة يواجه الحمرية وديا الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه الحمرية وديا الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة يوم الخميس المقبل، مباراة ودية أمام فريق الحمرية على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة ضمن تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-20201 ، علما أن الشارقة سيستهل مشواره بدوري الخليج العربي بلقاء الفجيرة ضمن الجولة الأولى للدوري.

وكان الشارقة كان قد ودع أخيرا دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية التي أقيمت بنظام التجمع ولعب الشارقة ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت إلى جانبه التعاون السعودي وبيروزي الإيراني والدحيل.



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