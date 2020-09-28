شكرا لقرائتكم خبر «أبطال آسيا» يواصل فرض الاقتتال بين الفرق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لا تريد أن تبتسم أمام فريق سعودي هذه المرة، بعد أن حقق الهلال لقب النسخة الماضية، فبعد أن تسببت جائحة كورونا في إقصاء الهلال من دور المجموعات قبل استمتاعه بالتأهل إلى دور الـ16 الذي حققه بالفعل، فرضت برمجة دور الـ16 مواجهة سعودية خالصة بين النصر والتعاون كسبها الأول 1-0 وتأهل إلى ربع النهائي، ليترجل فريق سعودي آخر عن ركب المنافسين.

وأكملت قرعة الدور ربع النهائي أمس إيقاع محاولات إقصاء الفرق السعودية بعدما أسفرت عن مواجهة سعودية نارية بين النصر والأهلي ليتأهل بهذه الطريقة فريق سعودي واحد إلى نصف النهائي بعد أن فرضت الفرق الأربعة سيطرتها خلال دور المجموعات وتأهلت بفوارق جيدة من النقاط مقارنة بفرق غرب آسيا الـ15 المشاركة في النسخة الحالية المقامة بنظام التجمع في الدوحة.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة بين بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

وتم مراسم القرعة بحضور مدربي الأهلي والنصر وبيرسبوليس، ومساعد مدرب باختاكور.

ماذا قال مدرب النصر؟

أبدى المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا سعادته بوصول فريقه إلى هذا الدور مرة أخرى كفريق وحيد من بين المتأهلين إلى هذا الدور (الأهلي وباختاكور وبرسيبوليس) يتواجد في الدور الثمانية للمرة الثانية على التوالي.

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وعن مواجهة الأهلي في الدور المقبل، قال «الأهلي فريق كبير ونعرفه جيدا كما يعرفنا هو الآخر، يسعدني أن يضم فريقي لاعبين على مستوى عال، ونحن جاهزون لهذه المهمة التي تتطلب اقتناص الفرص».

وأضاف «مباراتنا أمام الأهلي ستكون مختلفة عن مباريات الدوري المحلي، ولا سيما أنه لا مجال للتعويض فيها، فقط الفائز سيذهب إلى الدور نصف النهائي».

ماذا قال مدرب الأهلي؟

أكد المدير الفني لفريق الأهلي، الكرواتي فلادان ميلويفتش أن القرعة جاءت صعبة، وقال إن النصر فريق قوي ومرشح لتحقيق اللقب من واقع عطائه في دور المجموعات ودور الـ16 واكتمال عناصره.

وأضاف «لدينا استراتيجية معينة ولدعمها أكثر، سنعيد مشاهدة مباريات النصر الأخيرة وتحديدا مواجهته أمام التعاون بدور الـ16 لنحقق هدفنا المنشود من هذه المواجهة».

ما بعد القرعة