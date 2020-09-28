شكرا لقرائتكم طارق يحيى يكشف كواليس مباراة الجونة وأزمة الثنائى محارب وريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة النادي والجماهير على الثقة والمساندة خلال تجربته القصيرة التي دامت 10 أيام مع الفارس الأبيض.

أكد طارق يحيي خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" المذاع بقناة الزمالك الفضائية: "أشكر جمهور النادي على المساندة غير الطبيعية في العشرة أيام التي توليت فيهم المسئولية ومجلس الإدارة بالكامل".

أضاف طارق يحيي: "مش ها أبخل باسمي وتاريخي على المكان اللي صنعني وهو نادي الزمالك، كما أنني مصدوم مما حدث من لاعبي الجونة عقب مباراة الأمس".

أشار طارق يحيي أنه حضر حادثة مؤسفة الموسم الماضي في مباراة الجونة أيضاً: "محمد الحصري المدير الرياضي قام بافتعال أزمة كبيرة مع لاعبي الزمالك وعلى رأسهم حازم امام كابتن الفريق وقتها بعدما جلسوا في مدرجات المقصورة".

تابع طارق يحيي حديثه: "اسلام محارب وجه كلام لا يمكن تكراره على العام خلال المباراة وأيمن عبد العزيز قام بالرد عليه ونفس الحال أحمد ياسر ريان تلفظ بأشياء لا يمكن قبولها على نادي الزمالك".

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وتساءل نجم الزمالك التاريخي: "أنتم تشتموا الحكام طب علاقة الزمالك ايه علشان كل السباب ده مشدداً على أنه استبدل أشرف بن شرقي للحفاظ عليه من الاجهاد والولد أقدم على الاعتذار قبل الجلوس على دكة البدلاء"، وواصل: " تلقيت اتصال من وكيل بن شرقي للاعتذار عن اعتراض اللاعب لكنني أكدت له أنه مثل ابني ولم يحدث شيء".

واستطرد طارق يحيي: "الأهداف التي تلقاها الزمالك من الجونة ليست بسبب التغييرات التي قمت بها لكنها جاءت من كرات ثابتة وأن عبد الله جمعه أقسم أن ضربة الجزاء صحيحة وأنه تعرض للتلامس مع مدافع الجونة".

واختتم طارق يحيي حديثه: "من الصعب لحاق محمد عبد الشافي بمباراة الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا".