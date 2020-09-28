شكرا لقرائتكم حمدى الصافى يوافق على إعارة مريم مصطفى لاعبة سيدات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق حمدى الصافى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على إعارة مريم مصطفى ليبرو الفريق بناء على رغبتها بعدما تقدمت بطلب للإدارة مؤخرا من أجل الحصول على استغناء للإعارة .
وقامت مريم مصطفى بتقديم الطلب بسبب استبعادها خلال الفترة الأخيرة لأسباب غير فنية من وجهة نظرها، والجدير بالذكر أن مريم مصطفى حصلت على لقب أفضل ليبرو فى أفريقيا ٥ مرات من قبل ولعب أساسية فى صفوف الفريق لسنوات عديدة وكانت من الدعائم الأساسية للفريق .
نجح فريق سيدات الكرة الطائرة فى النادى الأهلى هذا الموسم فى حسم لقب الدورى مبكرا تحت قيادة المدير الفنى حمدى الصافى، ليتوج مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات قبل أن يحصد لقب كأس مصر بالفوز على الصيد فى النهائى .
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