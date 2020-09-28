شكرا لقرائتكم عدلي القيعي: مجلس الأهلي لن ينساق لنظرية الشباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع عدلي القيعي عن إدارة النادي الأهلي لملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بعد اقتراب فايلر من الرحيل.

وقال القيعي في برنامج ملك وكتابة المذاع على فضائية الأهلي، إن مجلس الإدارة ليس مطالبا بالكشف عن خططه لملف المدير الفني للرأي العام موضحا أن الشفافية لا تعنى مشاركة الرأي العام قرارات المجلس وإلا لانساق المجلس لاتجاهات الشباك أو وسائل الإعلام وتصبح قراراته مثل أفلام المقاولات التي انتشرت في فترة من الفترات.

وأضاف القيعي: "المجلس سينعقد الخميس ويطرح قراراته للجميع، لكن رسالتي لكل عاشق أهلاوي إلا ينساق وراء السوشيال ميديا ويطالب إدارة الأهلي بالكشف عن كل خطواتها، لأن هذا النوع من الحب مؤذي".

وأكمل: "مينفعش كلنا نمشى ورا قناعاتنا، القرار الذى سيصدر أي كان هو تجب مساندته، ومن أكبر الأخطاء التي يرتكبها الجمهور تجاه ناديه هو الضغط على ادارته لتحقيق بعض المطالب الشخصية، يجب أن نلتقي ونتلاقي جميعا خلف قرار مجلسنا لا أن نفرض رؤيتنا عليه".