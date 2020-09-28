شكرا لقرائتكم محمد فاروق: لجنة التخطيط بالأهلي ترفض أنيس البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كشف الإعلامي محمد فاروق، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، رفضت التعاقد مع الدولي التونسي أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "أنيس البدري تم عرضه على لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بعد اقتراب رحيله عن اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة ولكن تم رفضه من جانب مسئولو الأحمر".
وأضاف: "أنيس البدري ابتعد عن مستواه كثيرًا منذ انضمامه إلى صفوف الفريق السعودي، واقترب من فسخ عقده مع اتحاد جدة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية".
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