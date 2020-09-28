شكرا لقرائتكم محمد فاروق: لجنة التخطيط بالأهلي ترفض أنيس البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، رفضت التعاقد مع الدولي التونسي أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "أنيس البدري تم عرضه على لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بعد اقتراب رحيله عن اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة ولكن تم رفضه من جانب مسئولو الأحمر".

وأضاف: "أنيس البدري ابتعد عن مستواه كثيرًا منذ انضمامه إلى صفوف الفريق السعودي، واقترب من فسخ عقده مع اتحاد جدة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية".