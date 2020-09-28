شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الشباب فى مقدمة اهتمامات الرئيس.. ولا ننسى شهداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة احتفالية أبناء المحافظات الحدودية التى أقيمت بمسرح وزارة الشباب والرياضة بحضور محافظ الوادى الجديد ومطروح بالاضافة إلى نواب عن وزارة السياحة ومحافظة شمال سيناء وزير الرياضة يتفقد معرض المشغولات اليدوية لأبناء المحافظات الحدودية وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض المشغولات اليدوية لابناء المحافظات الحدودية بمقر وزارة الرياضة على هامش الاحتفالية بحضور محافظ مرسى مطروح و جنوب سيناء بالإضافة إلى نائبة وزيرة السياحة مصر ليها حق علينا.

وقامت المطربة نادية مصطفى بإلقاء عدد من الأغانى الوطنية منها ادعو لمصر وغيرها من الأغانى فى الاحتفالية . وتفاعل الشباب مع أغانى نادية مصطفى التى حرصت على تقديم الشكر لوزارة الشباب والرياضة على ما تقدمه من دعم للشباب فى مختلف المجالات وسبق نادية مصطفى تقديم أغانى من التراث السيناوى وغناها يحيى المنوانى وبعد ذلك قام المتشد عمر محمد حشاد بتقديم ابتهالات وتواشيح فى الاحتفالية .

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحى اود فى البداية أن أنتهز هذه الفرصة وبالأصالة عن نفسى وعن شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية أن نبعث برسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي نرى مع سيادته يوماً تلو الآخر أن شباب مصر في مقدمة اهتماماته، وأن تكريم فخامته للمتميزين منهم في مختلف المجالات وحرصه على لقاءهم والإشادة بهم في جميع المناسبات هي رسالة تقدير ومحبة للشباب من أبناء هذا الوطن.. والذين لا يشغلهم بدورهم سوى الوقوف خلف قيادتهم السياسية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سعيها الدؤوب لتحقيق حلم الشعب المصرى في بناء دولتهم المصرية العصرية الحديثة في منطقة تموج بالأزمات وتذخر بالتحديات.. وسعادتي أكبر أن أشارك في هذا الاحتفال الذى يقام بمناسبة اللقاء الأول لأبنائنا من محافظات مصر الحدودية والذى يقام تحت شعار "أهل مصر".

واضاف ان هذا البرنامج الذى نتشرف في وزارة الشباب والرياضة بتنفيذه مع العديد من مؤسسات الدولة المعنية بغرض دعم الشباب ورفع وبناء قدراتهم وتوعيتهم من خلال المعسكرات التدريبية والندوات والعديد من الأنشطة الشبابية واللقاءات الثقافية والرحلات التثقيفية لزيارة المعالم الثقافية والأثرية والتاريخية كان الشباب – ومازال - حاضراً في بؤرة اهتمام صانع القرار المصرى منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم ، وكان للشباب من أبنائنا من المحافظات الحدودية النصيب الأوفر من عناية ورعاية الدولة المصرية ، ونرى جميعاً خارطة المستقبل التي ترسمها الدولة المصرية والتي ترتكز بالأساس على تمكين ودمج الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والرياضية والثقافية والفنية فضلاً عن الخطوات غير المسبوقة لتمكين الشباب من المساهمة مع مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في صنع القرار. ولأ أنسى ونحن في هذه المناسبة أن نكرم أرواح شباب مصر من الجنود والضباط البواسل الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن.. فلهم ولذويهم منا كل التقدير والشكر والامتنان على كل من غال ونفيس قدموه في سبيل هذا الوطن.