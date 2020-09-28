بالفيديو.. صلاح يصنع هدفا لـ"ماني" في قمة ليفربول وآرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ساهم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول، في احراز فريقه لهدف التعادل أمام آرسنال، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

وتقدم آرسنال بالهدف الأول عن طريق لاكازيت في الدقيقة 25، قبل أن يتمكن ماني من إحراز التعادل بعد مرور فقط3 دقائق بصناعة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 28 مر محمد صلاح من دفاعات آرسنال وسدد كرة قوية لتسقط الكرة من يد الحارس لينو ليتابعها ماني بسهولة إلى الشباك.

وعقب هدف ماني، تقدم ليفربول في الدقيقة 34 عن طريق مدافع روبرتسون الذي قابل عرضية داخل منطقة الجزاء باستلام ناجح ثم حول الكرة بيسراه إلى الشباك.