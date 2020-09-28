شكرا لقرائتكم من يقود الأهلي في مباريات أفريقيا.. فايلر أم محمد يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي وضعت أكثر من سيناريو للتعامل مع أزمة الرحيل المحتمل للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ويعلن المدرب السويسري موقفه النهائي يوم الخميس المقبل، سواء بالموافقة على تجديد عقده شهراً وقيادة الفريق في البطولة الأفريقية على أن يرحل بعدها، أو فسخ العقد والرحيل نهائياً عن قيادة الفريق، وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن هناك احتمالاً أن يقود رينيه فايلر الفريق الأحمر فيما تبقى من مباريات افريقيا، فيما تقرر أن يتم اسناد المسئولية لمحمد يوسف حال اعتذار فايلر، ليستكمل المدرب الحائز سابقاً على دوري الأبطال موسم 2013 المشوار الافريقي برفقة عادل مصطفي وسامي قمصان.

وأضاف المصدر أن خليفة فايلر سيكون اجنبياً بشكل مباشر حال رحيل فايلر بعد نهاية البطولة الافريقية ولا يوجد أي تفكير في اسناد المسئولية لمدرب مصري في الموسم الجديد، في الوقت الذي استقرت إدارة الاهلي على مجموعة أسماء يتم الاختيار من بينهم حالياًَ.

Advertisements

وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصرى 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك فى نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التى أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى ليضرب موعداً مع الوداد المغربى، بالإضافة لنجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدورى للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الاكثر فوزاً والاقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والاكثر كلين شيت.