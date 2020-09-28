شكرا لقرائتكم هل كرر الزمالك واقعة "جروس" فى عقد البرتغالى باتشيكو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو الزمالك، أن عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق، بدأ منذ 25 من شهر سبتمبر المقبل على أن ينتهى يوم 31 من شهر يوليو المقبل، ليدور فى أذهان جماهير الفريق الأبيض ما حدث فى عهد السويسرى كريستيان جروس عندما رحل عن قيادة الفريق الابيض قبل نهاية دورى الموسم الماضى نظرا لتحديد نهاية عقده بنهاية شهر مايو قبل الماضى وهوا التوقيت الذى لم يكن انتهت مسابقة الدورى به وتم تعيين خالد جلال وخسر الأبيض لقب بطولة الدورى التى كان متصدرها طوال فترة جروس.

وبسؤال مسئولو الزمالك عن أحقية باتشيكو فى الرحيل حال عدم نهاية دورى الموسم الجديد قبل شهر يوليو المقبل أوضحت إدارة الكرة بالنادى الأبيض أنه يوجد بندا فى التعاقد يؤكد أن المدير الفنى للفريق سيستمر حتى نهاية الموسم الكروى وهوا المرتبط بنهاية دورى الموسم الجديد لذا حال عدم نهاية الدورى قبل نهاية يوليو لن يتمكن باتشيكو فى الرحيل وقتها وسيستمر فى قيادة الأبيض.

وحدد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، الرابعة والنصف عصر اليوم، الاثنين، موعداً لأول مران تحت قيادته استعداداً لمواجهة الفريق الأبيض مع المصرى البورسعيدى التى ستجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم لقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، التشكيل النهائى لجهاز البرتغالى جايمى باتشيكو، العائد لقيادة الفريق فى ولاية ثانية، سيكون مكوناً من البرتغالى باتشيكو مديرًا فنيًا ويعاونه الثنائى الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، إلى جانب ثنائى معاونين محليين وهما مدحت عبد الهادى وعمرو عبد السلام، بعد صرف النظر عن استقدام مدرب حراس المرمى السنغالى خاديم فاى، الذى كان سيتولى مهمة تدريب حراس مرمى الأبيض.

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وأوضح أمير مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن البرتغالى باتشيكو سيتولى التدريب الأول للزمالك اليوم، الاثنين، عقب توليه المهمة رسميًا للفريق، وانتهاء المهمة المؤقتة لطارق يحيى، الذى تولى قيادة الأبيض فى المباريات الثلاث الأخيرة بالدورى الممتاز بداية من مباراة أسوان ثم طنطا وأخير الجونة التى حقق خلالها الأبيض الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان البرتغالى باتشيكو ومساعدوه قد تواجدا فى معسكر إقامة الزمالك قبل التوجه إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة الجونة، حيث حرص اللاعبين والجهاز الفنى المؤقت للأبيض، بقيادة طارق يحيى، على الترحيب به، بعد وصوله إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح الأحد، تمهيدًا لتولى قيادة الفريق رسميًا، كما تابع مباراة الجونة من مقصورة استاد القاهرة.