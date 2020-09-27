قوانين كرة القدم | هل يحق للحكم العودة للمباراة بعد إطلاق صافرة النهاية؟

انتزع مانشستر يونايتد أول انتصاراته هذا الموسم على برايتون أمس السبت بنتيجة 3-2، وكان فوزاً بشق الأنفس وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وكان ما جرى في المباراة غير مسبوق، حيث جاء هدف الفوز من ركلة جزاء بعدما أطلق حكم المباراة كريس كافانا صافرة نهاية المباراة.

وعاد الحكم إلى الملعب مجددًا، بعدما أُخُبر من قبل حكم الفيديو المساعد (الفار)، أن هناك لمسة يد على لاعب برايتون نيال موباي، بعد رأسية من هاري ماجواير، فتراجع الحكم عن صافرة النهاية وذهب للشاشة لمشاهدة الإعادة، ثم اتخذ القرار بمنح مانشستر يونايتد ضربة جزاء، سجل منها البرتغالي برونو فيرنانديز هدف الفوز، ليحصد الشياطين الحمر نقاط المباراة الصعبة.

ووفقا لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB): “ليس هناك وقت محدد لمراجعة أي حالة تحكيمية، الأهم من السرعة هو الدقة واتخاذ القرار الصحيح، لكن الحكم والمساعدان عليهم دائمًا اتخاذ قرار أولي بغض النظر عن وجود تقنية الفار“.

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كما “يجب إكمال عملية المراجعة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، ولكن دقة القرار النهائي أهم من السرعة. ولهذا السبب، ولأن بعض المواقف معقدة مع العديد من القرارات والحالات القابلة للمراجعة، فلا يوجد وقت محدد لهذه العملية”.

و”يحق للحكم اتخاذ ما يراه من قرار مناسب للحالة، سواء بالإلغاء أو التعديل أو فرض أي عقوبة أو إجراء تأديبي، ويعيد اللعب وفقًا لقوانين اللعبة”.

وشهد فريق برايتون، مباراة حبست الأنفاس، إذ تقدم مانشستر يونايتد بهدف عكسي عن طريق لويس دانك، ثم ضاعف ماركوس راشفورد النتيجة للمانيو، غير أن الفريق المضيف لم يستسلم وسجل هدفين بواسطة نيال موباي، وسولومون مارش.

ولكن سجل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.