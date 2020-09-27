ميلان يتفوق على مانشستر يونايتد وليدز نحو المراهق النرويجي

أفاد تقرير من شبكة “سكاي سبورتس” أن ميلان أنهى الاتفاق بشأن التعاقد مع موهبة كرة القدم النرويجية، ينس بيتر هاوجي ليتفوق على مانشستر يونايتد وليدز يونايتد الإنجليزيين.

وبرز اسم هوجي (20 عامًا) خلال مواجهة الدور التمهيدي للدوري الأوروبي بين ميلان وفريقه بودو جليمت، عندما أحرز هدفًا رائعًا في شباك الفريق الإيطالي بملعب سان سيرو الخميس الفائت.

تقرير سكاي أشار إلى وجود نقطة اتفاق بين ميلان ووكيل أعمال الجناح الواعد، والنادي النرويجي ايضًا، بينما تتبقى الرتوش الأخيرة فقط قبل أن الفحص الطبي وتوقيع العقود الرسمية.

وكيل أعمال اللاعب، أتا أنيكي، قال في تصريحات للصحافة عن اهتمام مانشستر وليدز: “ليس ميلان فقط من يهتم باللاعب، هناك أندية إنجليزية، وهذا الأهتمام ليس وليد اللحظة”.

خاض هوجي 17 مباراة الموسم الماضي بقميص بودو جليمت وتمكن من التهديف في 14 مناسبة، بينما قدّم 9 تمريرات حاسمة إلى زملائه ويُنظر إليه كأفضل لاعبي الفريق على الإطلاق.