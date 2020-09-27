كيف يتصرف جوارديولا مع معضلة دفاع مانشستر سيتي؟

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع قلب دفاع بنفيكا البرتغالي روبن دياز، وأن الصفقة تقترب من الانتهاء مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ولكن ما قصة مانشستر سيتي مع المدافعين، منذ تولي بيب جوارديولا الإدارة الفنية للفريق، الذي أنفق نحو 340 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معهم، آخرهم مدافع فريق بورنموث الإنجليزي، ناثان أكي مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

وقرر جوارديولا التعاقد مع المدافع الدولي البرتغالي روبن دياز، جاء بعدما تعقدت صفقتا مدافع إشبيلية الإسباني، جيوليس كوندي، ومدافع نابولي الإيطالي، خاليدو كوليبالي.

ومنذ تولي جوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي عام 2016، أبرم الفيلسوف الإسباني أكثر من 10 صفقات في خط الدفاع ما بين أظهرة وقلوب دفاع، أبرزهم:

-البرتغالي جواو كانسيلو: 58 مليون جنيه إسترليني.

-الفرنسي إيمريك لابورت: 58 مليون جنيه إسترليني.

-الفرنسي بنجامين ميندي: 52 مليون جنيه إسترليني.

-الإنجليزي جون ستونز: 50 مليون جنيه إسترليني.

-الإنجليزي كايل ووكر: 47 مليون جنيه إسترليني.

-البرازيلي دانيلو: 27 مليون جنيه إسترليني.

-الإسباني أنخيلينو: 11 مليون جنيه إسترليني.