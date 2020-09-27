بافيتيمبي جوميز: الهلال ليس لديه ما يخجل منه

دعا حامل لقب هداف دوري أبطال آسيا “بافيتيمبي جوميز” لاعبي الهلال لرفع رؤوسهم وعدم الشعور بالخجل مما حدث بعد استبعاد الفريق من دوري أبطال آسيا بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوفه بقرار إداري من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتحدث جوميز عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي عصر اليوم الأحد، أثناء مباراة السد القطري وبيرسبوليس الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

‏وقال المهاجم الفرنسي المخضرم “ذات يوم نبكي وذات يوم نضحك، لكن في هذا الوضع الإستثنائي ليس لدينا ما نخجل منه”.

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ويرى جوميز أن الظروف القهرية الخارجة عن السيطرة هي فقط التي عرقلة مسيرة الهلال القارية هذا الموسم، وتسببت في إيقاف مسيرته عند دور المجموعات، قائلاً “فقط كورونا كان قادرًا على إيقافنا في رحلتنا الرائعة. غادرنا ونحن مظلومين..ولكن سنعود أقوى”!

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التظلم الذي تقدمت به إدارة الهلال يوم أمس لالغاء قرار الاقصاء، والاكتفاء باعتبار الفريق خاسرًا أمام شباب الأهلي دبي وليس منسحبًا من البطولة.

ووصل الهلال مباراة شباب الأهلي دبي في ختام دور المجموعات بقائمة تضم 13 لاعبًا فقط من بينهم حارسين على دكة البدلاء بسبب إصابة معظم اللاعبين الأساسيين والبدلاء بفيروس كورونا، علمًا بأن الهلال طالب الاتحاد الاسيوي بتأجيل المباراة لحين وصول لاعبين كانوا خارج القائمة من الرياض.