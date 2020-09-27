توتنهام يتعادل أمام نيوكاسل وليدز يونايتد يحقق فوزاً قاتلاً 

فرض نيوكاسل التعادل على مضيفه توتنهام هوتسبير، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل هدف توتنهام لوكاس مورا في الدقيقة (25)، بينما سجل هدف نيوكاسل كالوم ويلسون في الدقيقة (90).



وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط أيضًا في المركز التاسع.



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وفي مباراة أخرى حقق ليدز يونايتد فوزاً في الدقائق الأخيرة على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في نفس الجولة، وسجل اللاعب باتريك بامفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.



وتألق في صفوف ليدز حارس مرماه الفرنسي ايلان ميسلييه الذي تصدى لمحاولتين خطيرتين لجون لوندسترام (29) وجورج بالدوك (40).



وحقق ليدز انتصارين وهزيمة كانت أمام ليفربول في الجولة الأولى 3-4 في المقابل يواصل شيفيلد البحث عن انتصاره الأول في الـ"بريميرليغ" هذا الموسم.