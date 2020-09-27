طارق يحيى يعود لإدارة قطاع الناشئين بالزمالك بعد قدوم باتشيكو

يعود طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى مهام عمله السابق كمدير لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، وذلك عقب مباراة الفريق أمام الجونة، اليوم الأحد، بعد أن تولى المسؤولية الفنية للأبيض خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونة في المباراة التي تجمع

بينهما، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي حسمه الأهلي لصالحه منذ الجولة الثامنة والعشرون.

استقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على عدم الذهاب

إلى معسكر الفريق قبل مواجهة الجونة اليوم الأحد، والذهاب مباشرة إلى ستاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء من المدرجات.

وكان باتشيكو قد استقر على تعديل التشكيل الأساسي وخطة لعب الفريق بداية من مواجهة المصري المقبلة في الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز، بعد أن أبدى تحفظه على طريقة لعب الفريق الأبيض خلال المباريات التي تابعها قبل أن يصل للقاهرة لتولي المسئوولية رسميًا.