وزير الرياضة يتفقد المبني الإداري لنادي الإيمان للمعاقين بسوهاج

خلال زياراته الميدانية لمحافظة سوهاج، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي برفقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بجولة تفقدية لنادي الإيمان لذوي القدرات الخاصة مشيداً بجهود مجلس الإدارة في النهوض وتطوير الأنشطة ولرواد النادي من ذوي القدرات. وجه الدكتور أشرف صبحي بدراسة إستكمال المبني الإداري والصالة الملحقة به وتوفير الدعم اللازم لها. وذكر رئيس مجلس الإدارة بأنه النادي يقيم أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية، تمارس فيه رياضات الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية من (كرة طائرة جلوس - كرة سلة كراس متحركه - رفع أثقال - سباحة - العاب قوى - تنس الطاولة - كرة جرس مكفوفين - العاب الاعاقات الذهنية). متحركه - رفع أثقال - سباحة - العاب قوى - تنس الطاولة - كرة جرس مكفوفين - العاب الاعاقات الذهنية). مؤكداً أنه مؤخراً اختير لاعب من فريق العاب القوى ضمن منتخب مصر بجانب ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيةلبطولات الجمهورية وكأس مصر فى لعبات السباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى والكرة الطائرة وتنس الطاولة.

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