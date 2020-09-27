وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان نادي صحي بالكورنيش

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ناديًا صحيًا بمنطقة كورنيش سوهاج والمقام على مساحة 1000

متر.

أثني وزير الرياضة علي تجهيزات النادي الصحي الذي يعد الأول من نوعه بمحافظات الصعيد والمقام على مساحة 1000

متر بتكلفة 8 مليون جنيه وتم الانتهاء من إنشاؤه أواخر 2019.

وتفقد وزير الرياضة النادي الصحي وما به من غرف للتدريب الجماعي وغرف تغيير الملابس وساونا وجاكوزي وجهاز تخليل

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مكونات الحين وغرفة للتدليك وعيادة مجهزة بجهاز ضغط وقياس السكر ونسبة الأكسجين بالدم.

وأشاد صبحي بالاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في ظل عودة النشاط الرياضي والأندية الصحية.

يأتي ذلك في إطار دعم الوزارة لانتشار الأندية الصحية بمختلف المحافظات، والعمل علي البناء الصحي السليم للجسم.

وصرح المدير التنفيذي للنادي بأن يشمل أجهزة وأماكن لمستويات المبتدئين والمستوي المتوسط والمحترفين.