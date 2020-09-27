شكرا لقرائتكم وليد سليمان ينتظم في مران الأهلى استعدادا لمواجهة الترسانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك وليد سليمان لاعب الأهلى فى تدريبات الفريق الجماعية غد الاثنين استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة المقرر لها الأربعاء القادم فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وكان اللاعب يعانى من كدمة قوية فى أحد الاضلاع حرمته من مباراة طنطا أمس السبت بالجولة الـ30 للدورى التى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف، وأكد مدير الكرة أن سليمان سيكون جاهزا غدا للتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق.

من ناحية أخرى، تأكد غياب ثنائى الفريق أيمن أشرف وعمرو السولية عن المباراة المقبلة أمام الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الأهلى أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل فى إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

Advertisements

كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماع تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفنى لبحث الإجازة التى سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلى خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم إلى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولى المنتخب التونسى للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب على معلول وتحديد مشاركته فى أى مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق فى الأجندة الدولية الأخيرة.