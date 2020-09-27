سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. ومعسكر مغلق قبل مواجهة الحدود

أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهازين الفنى والإدارى، أمس السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة حرس الحدود، بالجولة الـ30 لمسابقة الدوري العام، التى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة النتائج

الطيبة بحثًا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية والاقتراب الدخول للمربع الذهبى.

ويختتم اليوم، الأحد، فريق الكرة بسموحة استعداداته الفنية لمواجهة الحدود، فى تمام الثالثة والصف عصرًا،وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، قائمة سموحة ستخوض المواجهة

المقبلة.

كان الجهاز الفنى شاهد مع لاعبيه مباريات الحرس الأخيرة فى الدورى من أجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة فى فريق "الحدود" الذى سيقاتل من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث للخروج من دوامة الهبوط التى تطارده.

نجح أحمد سامى، منذ توليه المسئولية، فى تحقيق الفوز بمباراتين، وتعادل فى مثلهما، وحقق فريقه معدلًا تهديفيًا عاليًا، للمرة الأولى، منذ بداية الموسم.

يحتل سموحة المركز الـ6 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة.