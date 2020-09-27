شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الزمالك والجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الجونة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.
الزمالك واجه الجونة من قبل في 11 لقاء، فاز في 6 وخسر لقاء وحيد وتعادل في 4 آخرين الأمر الذي يعكس تفوق الزمالك على الفريق الساحلي.
يعتبر محمود عبدالرازق شيكابالا هداف الزمالك من الجيل الحالي أمام الجونة برصيد 3 أهداف وبعده عمر السعيد «سبق له اللعب للجونة» برصيد هدفين.
أول مواجهة كانت عام 2009 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، فيما كانت آخر مواجهة يوم 15 يناير 2020 وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.
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