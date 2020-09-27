شكرا لقرائتكم إحالة محمد هلال إلى الانضباط بعد اعتدائه على أحد الأطفال حاملى الكرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشكل نهائى، على إحالة محمد هلال لاعب وادى دجلة إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بعد اعتداء هلال على عمر عبد الناصر محمد أحد الأطفال حاملى الكرات فى الملعب خلال لقاء دجلة وطلائع الجيش الاخير بالدورى.

وكشف مسئولو لجنة المسابقات أن لقطة هلال ظهرت عبر الشاشات وهو يعتدى على الطفل ليتم إحالته للجنة الانضباط بالجبلاية وفقا للائحة باعتباره سلوك غير رياضى.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المستشار سيد بندارى، فى اجتماعها الأسبوع الماضى قد اصدرت عدة قرارات وهى :

أولا: منع السيد/ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

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ثانيا: توبيخ السيد/ كمال فريد المدير الفنى لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.

ثالثا: إيقاف السيد/ محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة والسيد/ حسام نور الدين رئيس المركز الإعلامى بالنادى 3 مباريات.

رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادى اف سى مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.