شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع حمدي فتحي وكبار الأهلى في "الساونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع حمدي فتحي لاعب الفريق علي هامش مران الفريق صباح اليوم، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طنطا التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز ، فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة طنطا مران خفيف اليوم في "الساونا" وذلك في اطار البرنامج الموضوع لهم لمواجهة ضغط المباريات ، في الوقت الذي ادي فيه باقي اللاعبين مران قوي في ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترسانة..ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

على صعيد أخر ، تأكد غياب ثنائي الفريق أيمن أشرف وعمرو السولية عن المباراة المقبلة أمام الترسانة في كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة ، كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب علي معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتي الفريق المقبلتين بداية من الترسانة في كأس مصر بعد الموافقة على سفره الى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

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وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماع تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفني لبحث الإجازة التي سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولي المنتخب التونسي للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب علي معلول وتحديد مشاركته في أي مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق في الأجندة الدولية الأخيرة.