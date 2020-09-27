شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة محمد هلال لاعب دجلة إلى لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بشكل نهائى، على إحالة محمد هلال لاعب وادى دجلة للجنة الانضباط باتحاد الكرة، بعد اعتدائه على عمر عبد الناصر محمد أحد الأطفال حاملى الكرات فى الملعب خلال لقاء دجلة وطلائع الجيش الأخير بالدورى.

وكشف مسئولو لجنة المسابقات أن لقطة هلال ظهرت عبر الشاشات وهو يعتدى على الطفل ليتم إحالته للجنة الانضباط بالجبلاية وفقا للائحة باعتباره سلوكاً غير رياضى.