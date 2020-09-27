بيلجريني بعد الهزيمة: من الصعب مواجهة ريال مدريد والـ "VAR" معًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

علق مانويل بيلجريني مدرب نادي ريال بيتيس الإسباني على الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام ضيفه ريال مدريد بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدوري الإسباني "ليجا".

وحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تعادل الفريقين بنتيجة 2-2 قبل طرد إيمريسون أباريسيدو في الدقيقة 68 لتنقلب المباراة وتتجه لصالح حامل لقب الليجا بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي ليسجل هدف التقدم عن طريق القائد سيرخيو راموس في الدقيقة 82.

وعقب المباراة، علق بيلجريني قائلا: "من الصعب مواجهة ريال مدريد وحكم الفيديو المساعد معًا.. هذا كثير جدا."

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وأضاف: "كنا أفضل بكثير من ريال مدريد في الشوط الأول، سجلنا هدفين وسنحت لنا ثلاث فرص واضحة للتسجيل."

وتابع: "كان الشوط الثاني أكثر تكافؤا بين الفريقين، ثم جاءت البطاقة الحمراء التي حصل عليها إيمرسون، ثم ركلة الجزاء، ولعبنا الكثير من الوقت بعشرة لاعبين."

وأكمل: "عندما تلعب ضد ريال مدريد وتحتسب ضدك ركلة جزاء ويطرد أحد لاعبيك بسبب حكم الفيديو المساعد ، يكون الأمر صعبًا للغاية. لكنني أقدر المجهود المبذول من اللاعبين عندما كنا 11 مقابل 11."

جدير بالذكر أن بيتيس حقق 6 نقاط في أول جولتين تحت قيادة بيلجريني بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى بهدف دون رد، ثم التفوق بثنائية نظيفة على بلد الوليد في الجولة الثانية.