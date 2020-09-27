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الامارات | مصر تشدد من إجراءاتها الطبية خلال مونديال كرة اليد

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر مطلع عام 2021 ، إنه تم تخصيص طبيب لمرافقة كل منتخب من المنتخبات المشاركة في مونديال اليد.

وقال حازم خميس في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدي البلد" مساء أمس السبت أن الطبيب يكون مكلفا بالكشف عن المستجد وأعراضه، كما تم الاشتراط على كل فريق أن يصطحب طبيبا خاصا معه.

وأضاف أنه سيتم إخضاع جميع الفرق لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل الحضور إلى مصر بـ 72 ساعة، مع استمرار الاختبارات طوال فترة البطولة.

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وأوضح أن كل ثمانية منتخبات ستقيم في فندق واحد على أن يقيم وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد مع الصحفيين في فندق واحد.

وشدد رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، على أن الجماهير والصحفيين سيرتدون الكمامات خلال المباريات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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