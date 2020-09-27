شكرا لقرائتكم المغربى وليد أزارو يمارس البلياردو بعد ابتعاده عن كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمارس وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، لعبة البلياردو لللتغلب على ملل الابتعاد عن المستطيل الأخضر بعد أزمته مع الاتفاق السعودى وانتهاء موسمه الكروى مبكراً، ليعود اللاعب على قائمة انتظار القلعة الحمراء مترقباً تحديد مصيره فى الفترة المقبلة، ونشر المغربى صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال قيامه بلعب البلياردو.

ورفع مسئولو الاتفاق السعودى، المقدم للأهلى من أجل شراء المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر، بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث وضع مسئولو الأهلى سيناريو حال رفض أزارو تمديد عقده، والذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل، واستقر المسئولون على بيع المهاجم الدولى نهائياً حال عدم التوصل معه لاتفاق بشأن تمديد عقده، وتم تحديد مبلغ 2 مليون دولار، كحد أدنى لبيع اللاعب.

وفى البداية أقترح الاتفاق السعودى شراء اللاعب نهائياً مقابل 400 ألف دولار على أن يتم الالتماس لدى الاتحاد السعودى لكى يتم قيد اللاعب بعد منع قيده هناك، عقب رفضه استكمال مدة إعارته هذا الموسم، إلا أن الأهلى رفض المقترح، ليرفع الاتفاق عرضه لـ 600 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى.

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وكان الأهلى رفض عرض صينى للاعب وصلت قيمته لـ10 ملايين دولار من موسمين فقط وبالتالى فليس من الطبيعى أن يتم بيعه بقيمة أقل من المبلغ المُحدد.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى وصول المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق من الإجازة التى يقضيها فى بلده، وذلك لبدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمى لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك بعد قطع إعارته فى الدورى السعودى، ويضع مسئولو الأهلى شرطا لاستمرار وليد أزارو فى صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلى على أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنويا، وهو العرض الذى لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن بشكل رسمى.