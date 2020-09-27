شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يواجه شبح الغياب عن الأهلي أمام الوداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه رامى ربيعة، مدافع الأهلى، شبح الغياب عن فريقه فى مباراة الوداد المغربى في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها 17 أكتوبر المقبل بالمغرب، بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة طنطا أمس بالجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز التى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، وكانت عبارة عن إصابة قوية فى العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يُجرى ربيعة أشعة اليوم لتحديد حجم إصابته وموعد عودته للتدريبات والمباريات، لكن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة الوداد وسيغيب بالتأكيد على مباريات الفريق التى سيخوضها خلال الفترة المقبلة بالدورى والكأس، حيث سيلعب مباراة الفريق أمام الترسانة الأربعاء المقبل بكأس مصر ثم مباراتا المقاولون وإنبى وبيراميدز أيام 4 و7 و11 أكتوبر المقبل قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد.

على صعيد متصل، تأكد غياب الثنائى أيمن أشرف وعمرو السولية عن مباراة الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة طنطا، كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره الى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماعا تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفنى لبحث الإجازة التى سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلى خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج، موضحا أنه تحدث مع مسئولى المنتخب التونسى للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب على معلول وتحديد مشاركته فى أى مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق فى الأجندة الدولية الأخيرة. وحقق فريق الاهلى فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.