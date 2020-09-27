شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يحتفل بالأطفال حفظة القرآن ويعلق: "فرحتى ملهاش وصف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد فتحى، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، بالأطفال حفظة القرآن الكريم عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورهم وعلق قائلا، "فخور بيكوا جدًا جدًا وفرحتى ملهاش وصف بجد إسلامنا بخير طول ما فى أبناء زيكوا وآباء وأمهات حريصين إنهم يحفظوا أولادهم كتاب الله الكريم بتمنالكوا كل خير وربنا يبارك فيكوا ويحفظكوا زى ما حفظتوا كتابه".

واحتفل أحمد فتحى لاعب الأهلى، بتتويج فريقه بلقب الدورى الـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد التتويج رسميًا بلقب الموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، عقب أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

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وكتب فتحى عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، "ألف مبروك لنادى الأهلى العظيم وجمهوره العريق الفوز بلقب الدورى".

أحمد فتحي، ينتهى تعاقده مع الأهلى بنهاية موسم 2019-2020، لكون الطرفان لم يتفقا على القيمة المالية للتجديد، ليقرر اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء، وينضم أيضًا إلى صفوف نادى بيراميدز، لكن اللاعب سيظل بالقميص الأحمر حتى نهاية الموسم بخلاف الثلاثى السابق.

وعلى مستوى الألقاب أحرز فتحى 19 بطولة مع الأحمر، بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة، وتعد بطولة الدورى الحالية هى اللقب رقم 20 مع القلعة الحمراء.