مباريات الأحد.. مانشستر سيتي يواجه ليستر.. وعودة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، والذي يشهد المباراة الافتتاحية لبرشلونة أمام فياريال على ملعب "كامب نو" في الجولة الثالثة لليجا. ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي: الدوري المصري: 20:00.. الزمالك والجونة.. أون تايم سبورتس. الدوري الإنجليزي: 13:00.. شفيلد وليدز.. بى أن سبورت 2 HD. 15:00.. توتنهام ونيوكاسل.. بى أن سبورت 2 HD. 17:30.. مانشستر سيتي وليستر سيتي.. بى أن سبورت 1 HD. 20:00.. وست هام يونايتد وولفرهامبتون.. بى أن سبورت 2 HD. Advertisements الدوري الإسباني: 16:00.. أتلتيكو مدريد وغرناطة.. بى أن سبورت 3 HD. 21:00.. برشلونة وفياريال.. بى أن سبورت 1 HD. الدوري الإيطالي: 18:00.. كروتوني وميلان.. بى أن سبورت 4 HD. 20:45.. روما ويوفنتوس.. بى أن سبورت 4 HD. الدوري الألماني: 15:30.. هوفنهايم وبايرن ميونيخ. الدوري الفرنسي: 21:00.. ريمس وباريس سان جيرمان.. بى أن سبورت 6 HD.

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