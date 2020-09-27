شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الأندية المشاركة في أفريقيا بتجهيز أوراق رخصة المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية، التى ستشارك فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل بإنهاء جميع الأوراق الخاصة برخص الأندية المحترفة، خاصة أن كاف سيستبعد أى نادى لا يطبق شروط دورى المحترفين ومنها مجلس إدارة منفصل لإدارة الكرة، وتحديد ميزانية منفردة لكل فريق، وإنهاء هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم مخاطبة رموز الكرة المصرية من أجل إرسال بعض متعلقاتهم وجوائزهم الشخصية لوضعها فى المتحف الذى يتم تجهيزه حالياً بمشروع الهدف، كما هو الحال فى عدد من متاحف الاتحادات الكبرى، والتى يتم وضع بها البطولات والكؤوس التى حصل عليها المنتخبات وأفضل الجوائز، إلى جانب صور ومتعلقات الرموز الرياضية الكروية.

وبدأ مسئولو اتحاد الكرة تجهيز عدد من أسماء الرموز الكروية، مثل محمد صلاح، لإرسال أى متعلقات شخصية له لوضعها فى المتحف، ونفس الأمر لنجوم الكرة السابقين حسام حسن ومحمود الخطيب وأحمد حسن الصفر عميد لاعبى العالم، وأحمد شوبير وعصام الحضرى، والعديد من الرموز التى أثرت الرياضة المصرية مثل حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب.

Advertisements

فى سياق متصل، تحدث عمرو الجنانى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن الموقف من الهبوط للقسم الثانى والثالث والرابع، فى ظل الظروف الحالية التى مرت بها الرياضة المصرية بشكل خاص والرياضة فى جميع أنحاء العالم بشكل عام، بعد تفشى فيرس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لم يتم حسم أمر الهبوط فى للأقسام الثالث حتى الوقت الحالى، إلا إنه سيتم اتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة الجميع.

وكان الجناينى وجه حديث شديد اللهجة، إنه لا يخشى أى شخص خلال تأدية عمله لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام، مؤكدًا إنه يقوم بتنفيذ اللوائح والقوانين، كما إنه تم حذف قاموس المجاملات من الجبلاية، ومن سيغرد خارج السرب سيتعرض للعقوبات وفقًا للقوانين واللوائح، مضيفًا إنه لا يبالى بأى هجوم أو انتقاد يتعرض له، خاصة وإنه على يقين بصحة قراراته، كما إنه لا يلتفت للإساءة الشخصية التى يتعرض لها بسبب تطبيقه للوائح والقوانين داخل اتحاد الكرة.