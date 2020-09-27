شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد مسعود يهدى الأهلى كأس السوبر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري بطولة السوبر المحلى للنادي الأهلي للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب فريقه، عقب تسببه في هدف الفوز بالمباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

أحرز هدف الأهلي المغربى وليد أزارو مستفيداً من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصرى البورسعيدى أحمد مسعود، ووقتها المغربى وليد أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلى بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلى والمصرى لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل، قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.

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