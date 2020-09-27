شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأحد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الإسماعيلى والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غدا الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 30 لمسابقة الدوري العام ، حيث يخوض الفريق مرانه الأساسى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة ناديه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة التى يستعيد فيها الفريق جهود لاعبه كريم طارق بعد انتهاء الإيقاف الذى غاب بسببه عن مواجهة حرس الحدود بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة حرس الحدود التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد المكس بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى

ويحتل طلائع الجيش المركزالتاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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فى سياق مختلف، أعلن محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، عن تلقيه عرضاً من نادى سموحة للانتقال إليه خلال الميركاتو المقبل بعد نهاية الموسم الجارى، وقال بسام فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم : مباراة الأمس كانت مفترق طرق بالنسبة لنا، ووضعنا كل الحسابات قبل المباراة وفوزنا منحنا أفضلية كبيرة حتى فى المواجهات المباشرة مع وادى دجلة، طموحى أكون متوجد ضمن اختيارات المنتخب وأبذل ما فى وسعى من أجل هذا الأمر.

أضاف: كان هناك بعض المفاوضات مع عدة الأندية، ولكن مفاوضات بيراميدز انتهت تماماً، والمفاوضات الحالية مع فريق من الإسكندرية وبالتحديد نادى سموحة، وطلبت منهم عدم الدخول فى مفاوضات رسمية حتى يضمن الطلائع البقاء فى الدورى .

واصل: أصبح الآن لدينا فرصة لتسويق أنفسنا فجميع المباريات تنقل على الهواء ليس الأهلى والزمالك فقط، ولا يوجد فارق بين الأندية سوى فى الطموح فقط، وحتى الجهاز الفنى للمنتخب يتابع جميع الأندية وجميع اللاعبين، نعلم جيداً أننا لن نظلم فى الاختيارات ونعمل بقدر المستطاع للوصول للمنتخب.

استكمل: أميل إلى الأهلى أكثر من الزمالك فى التشجيع، ولكن فى أوقات أشجع الزمالك أمام الأهلى، بيصعب عليا فريق يكون كويس ويخسر، وحتى فى عائلتى الأمور متساوية نصفهم يشجع الأهلى ونصفهم يشجع الزمالك.

واختتم: الانضمام للأهلى أو الزمالك شرف، واذا تلقيت عرضاً من الفريقين فى وقت واحد سأختار الأهلى طبعاً.