رياضة | آرتيتا يستقر على تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول في البريميرليج.. أوباميانج أساسياً

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر آرتيتا يستقر على تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول في البريميرليج.. أوباميانج أساسياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الإسباني ميكيل أرتيتا، على تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول، في الأسبوع الثالث من غمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة آرسنال ونظيره ليفربول في مساء يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020 على ملعب أنفيلد رود.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل أرسنال في المركز الثالث، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال أمام ليفربول كالآتي:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: روب هولدينج، غابرييل دوس سانتوس، كيران تيرني.

خط الوسط: هيكتور بيليرين، داني سيبايوس، جرانيت شاكا، بوكايو ساكا.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج، ألكسندر لاكازيت، ويليان.