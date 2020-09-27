رياضة | مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق أنه هناك العديد من الأصوات التي تتواجد خارج النادي تطالب بعدم عودته مرة أخرى.

وأكد طارق سليمان، أنه عمل في النادي الأهلي سنوات طويلا لأنه يؤدي دوره بشكل جيد جدا.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش: "عندما عدت الموسم الماضي كان الثلاث حراس في مستوى معنوي منخفض بعد الخروج من إفريقيا والبطولة العربية".

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وأكمل: "استمريت في تدريبهم حتى استعادوا مستواهم مرة أخرى وحققنا الدوري الذي كان يعد إعجازا بعدما قدم الزمالك موسما تاريخيا".

وتابع: "حاليا هناك أصوات تطالب بعدم عودتي إلى الأهلي من خارج النادي لكنها مؤثرة".

واختتم: "هناك كتائب إلكترونية تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي وتؤثر في رأي الجمهور".